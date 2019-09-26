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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Куйбышевском районе Самары тушили пожар на 200 кв. метрах

26 сентября 2019 11:57
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В Куйбышевском районе Самары тушили пожар на 200 кв. метрах
Горели постройки в дачном массиве.

Во вторник, 24 сентября, в 20:23 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на третьей линии дачного массива "Кряжский КНПЗ" в Куйбышевском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели хозпостройки на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 30 человек, которые, используя восемь спецмашин, ликвидировали пожар в 21:10.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, пишет Волга Ньюс.
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