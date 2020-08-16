В Красноярском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя

162

Во время проведения профилактического рейда в Красноярском районе сотрудники дорожно-патрульной службы за нарушение ПДД остановили автомобиль "ВАЗ-21144". При общении с водителем полицейские заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя.Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что автолюбитель ответил отказом.По данным полицейских, водитель - местный житель 1987 года рождения, в мае текущего года был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Сотрудники ДПС доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.В отношении водителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.