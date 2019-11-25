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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноглинском районе Самары произошел хлопок газа, пострадал мужчина

25 ноября 2019 10:27
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В Красноглинском районе Самары произошел хлопок газа, пострадал мужчина
Взорвался газовый баллон в доме.

Утром 24 ноября поступило сообщение о хлопке бытового газа в многоквартирном жилом доме по адресу: г.о. Самара, Красноглинский район, ул. Академика Кузнецова, д. 11. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел взрыв газового баллона для портативных газовых приборов (200 мл.), с последующем горением домашних вещей на площади 1 кв. м., пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В результате происшествия погибших нет. Для медицинского осмотра в Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова направлен мужчина 1941 г.р. (ожог руки, лица). Повреждение конструкции жилого дома не произошло. Эвакуация не проводилась, сообщает облМЧС.
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