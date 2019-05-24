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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ивантеевке таксист после ДТП сбежал из морга

24 мая 2019 11:43
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В Ивантеевке таксист после ДТП сбежал из морга
Выяснилось, что таксист был пьян.

ДТП произошло 20 мая в 23:20 на улице Кирова в подмосковной Ивантеевке. Водитель такси марки Skoda не справился с управлением и врезался в столб, который от удара накренился. Таксист вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент место происшествия начал объезжать самосвал и оборвал провода, которые упали на мужчину. Водителя «Шкоды» ударило током. Он упал на асфальт и потерял сознание.

В легковушке также находилась пассажирка, которая отделалась царапинами. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего. Мужчину увезли в морг. По словам очевидцев, там он пришел в себя и сбежал, но вскоре был задержан. Выяснилось, что таксист был пьян. Ему грозит лишение прав и большой штраф, — сообщили rusdtp.ru в ГИБДД.
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Комментарии



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21 мая 2019  22:53
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21 мая 2019  21:33
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20 мая 2019  22:32
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