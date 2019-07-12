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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Челябинской области женщина погибла от удара молнии в золотую цепочку

12 июля 2019 10:53
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В Челябинской области женщина погибла от удара молнии в золотую цепочку
Женщина купалась в озере во время грозы.

Жительница села Еткуль в Челябинской области умерла в результате удара молнии. Женщина купалась в озере во время грозы, сообщает в пятницу, 12 июля, «Интерфакс».

«Проводится проверка по инциденту гибели женщины на озере Шантрапай. Погибшая была в воде, когда началась гроза. Молния ударила ей в золотую цепочку», — рассказал следователь Коркинского следственного отдела СУ СКР Роман Смирнов.

По его словам, очевидцы вытащили женщину на берег, однако она уже была мертва. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стала природная электротравма, пишут "Известия".


Фото: pixabay.com
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