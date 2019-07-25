В Чапаевске в ДТП пострадали трое

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ДТП произошло в Чапаевске днем 24 июля. Водитель на Деу Нексия ехал по ул. Вокзальной и напротив д.1 по ул. Советской при обгоне не убедился в безопасности выполнения маневра.В итоге он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.В результате ДТП пострадали: водитель и пассажир ВАЗ-2109 и пассажир Деу Нексия получили травмы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.