В Безенчуке возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы

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В рамках операции «Нерест» сотрудниками полиции ОМВД России по Безенчукскому району задержан 64-летний житель города Самары, подозреваемый в незаконной добыче рыбы.Из собранных правоохранителями материалов следует, что подозреваемый, находясь недалеко от села Кануевка Безенчукского района, в местах нереста и миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица незаконно ловил рыбу с помощью запрещенного орудия лова - сети.Сотрудники полиции изъяли у задержанного лодку, рыболовную сеть и улов (сорога, карась, густера и красноперка). Установлено, что своими действиями злоумышленник причинил ущерб государственным рыбным запасам на сумму 8 000 рублей.По данным сотрудников органов внутренних дел задержанному 65 лет и ранее он не судим.Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.