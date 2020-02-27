В 2020 году в Самарской области оштрафовали «коллекторов» уже на 180 тысяч рублей

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За первый месяц 2020 года работниками Управления ФССП России по Самарской области составлено 6 протоколов об административном правонарушении в соответствии с требованиями законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Общая сумма штрафов составила 180 тысяч рублей.За январь 2020 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления ФССП России по Самарской области поступило уже 49 обращений граждан, жалующихся на работу сотрудников «коллекторских» агентств. В основном жалобы касаются превышения количества телефонных звонков, поступивших гражданам. Работниками Службы было проведено 4 внеплановых проверки организаций, осуществляющих взыскание просроченной задолженности.Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 6 дел об административном правонарушении. Общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушившие права граждан организации, составила 180 тысяч рублей.Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами», жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, рассмотрит обращение и примет соответствующие меры, чтобы защитить права и законные интересы граждан региона.