Утечка на трубопроводе теплоснабжения в Кировском районе Самары устранена

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Напомним, утром 28 октября в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 900 мм (сети - АО «ПТС») по адресу: г.о. Самара, Кировский район, ул. Береговая, 8.На время проведения ремонтных работ теплоснабжение потребителей 418 жилых многоквартирных домов (61458 человек из них 4600 детей) и 73 социально-значимых объектов осуществлялось по резервной схеме. На работу социально-значимых объектов данная ситуация не повлияла.В 22 час.50 мин. аварийно-ремонтные работы завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме, сообщает облМЧС