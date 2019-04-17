Устроивший смертельное ДТП внук экс-руководителя «АвтоВАЗа» не сдавал на права
17 апреля 2019 12:47
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Внук одного из бывших руководителей «АвтоВАЗа», арестованный за ДТП со смертельным исходом, не сдавал экзаменов на получение водительских прав. Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые проверили условия его содержания в СИЗО №3.
«Егор Ляченков рассказал членам комиссии, что ходил заниматься в автошколу, но экзамены на получение водительских прав не сдавал, объяснив, что не успел этого сделать», — сообщил «Известиям» ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.
В свою очередь член ОНК, обозреватель «Известий» Борис Клин заявил, что Ляченков на состояние своего здоровья после аварии не жаловался.
Кроме того, Ляченков сообщил членам ОНК, что до ареста учился на первом курсе факультета менеджмента одного из московских вузов, занимался горными лыжами, тайским боксом и айкидо.
Ранее,15 апреля, сообщалось, что 19-летний Ляченков, находившийся за рулем взятого в каршеринг Mercedes, врезался в легковой автомобиль Hyundai в районе Воробьевых гор. В результате ДТП 22-летний водитель корейской машины погиб.
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