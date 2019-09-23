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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Устанавливаются обстоятельства и участники ДТП в Самаре на пр. Карла Маркса

23 сентября 2019 09:59
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Устанавливаются обстоятельства и участники ДТП в Самаре на пр. Карла Маркса
Водитель сбил женщину и уехал.

Сотрудники полиции, в ходе выезда на место дорожно-транспортного происшествия установили, что 20.09.2019 года в 19:00 водитель, управляя автомобилем, предположительно черного цвета (марка устанавливается), напротив дома № 165 по пр. Карла Маркса, при повороте направо допустил наезд на женщину 1944 года рождения, которая пересекала проезжую часть ул. Революционная, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся. Травмированная женщина бригадой скорой помощи была доставлена в лечебное учреждение, где после обследования ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8 (937) 644-18-88, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.
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