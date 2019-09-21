Устанавливаются обстоятельства и участники ДТП в Самаре, пострадала женщина-пешеход

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20 сентября в 19:00 водитель, управляя автомобилем, предположительно черного цвета (марка устанавливается), напротив дома № 165 по пр. Карла Маркса, при повороте направо допустил наезд на женщину 1944 года рождения, которая пересекала проезжую часть ул. Революционная, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся. Травмированная женщина бригадой скорой помощи была доставлена в лечебное учреждение, где после обследования ей рекомендовано амбулаторное лечение.Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8 (937) 644-18-88, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.