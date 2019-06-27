Управлять разбившимся в Бурятии Ан-24 должен был другой пилот
27 июня 2019 12:00
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Управлять самолетом Ан-24, совершившим жесткую посадку в Нижнеангарске, должен был другой пилот. Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, за штурвалом должен был находиться Михаил Большедворский.
«У меня живот прихватило. И мне сказали: «Езжай домой, лечись», — рассказал он.
Вместо него в последний момент на рейс вышел Владимир Коломин, который погиб вместе с бортмехаником Олегом Бардановым. Их семьям выплатят по 1 млн рублей.
Большедворский утверждает, что «технических нареканий» к самолету не было, а заменивший его коллега имел большой опыт — «налетал 20 тыс. часов».
Самолет Ан-24 вылетел в Улан-Удэ утром 27 июня. Через несколько минут отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт. Пилот успел доложить о проблеме, поэтому в аэропорту лайнер встречали пожарные, спасатели и врачи.
После приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистное сооружение и загорелся. Передняя часть оказалась полностью разрушена.
На борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. Погибли Коломин и Барданов, еще 22 человека пострадали. Из них семерым потребовалась госпитализация. Потерпевшим выплатят до 2 млн рублей.
Предварительно причиной ЧП является отказ двигателя. Сообщается, что лайнер принадлежит авиакомпании «Ангара». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, пишут "Известия".
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Республики Бурятии
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