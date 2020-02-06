Уклоняясь от отбытия наказания, житель Самарской области теперь проведет 10 суток под арестом
6 февраля 2020 10:19
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Житель Хворостянского района Самарской области ранним утром похитил к одной из своих знакомых пакет гречневой крупы и пачку приправы. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.
Несмотря на то, что мужчина знал о необходимости провести положенный срок за обязательными работами, к исполнению решения суда он так и не приступил. Судебными приставами-исполнителями было принято решение привлечь гражданина Н. за уклонение от исполнения административного наказания к ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев дело, суд признал гражданина Н. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Теперь мужчине, похитившему у односельчанки пачку гречки, придется провести 10 суток под арестом, а затем 20 часов за благоустройством родного поселка.
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