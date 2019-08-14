Уголовное дело за неуплату таможенных платежей на сумму 14,6 млн руб. возбудили в Самаре

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Сотрудники таможни установили, что российская организация в 2013 и 2014 году заключила договоры на разработку и поставку комплектующих к оборудованию для изготовления деталей интерьера автомобиля "CHEVROLET NIVA" с корейской компанией. В 2017 году российской компанией было подписано соглашение о передаче прав и обязанностей по поставке иной российской компании, которая, в свою очередь, оформляла и ввозила продукцию в Россию.В ходе таможенной проверки было выявлено, что в декларации на товары указана стоимость продукции, но не заявлена стоимость разработки, предшествовавшая изготовлению ввозимого товара. В связи с этим, сумма неуплаченных таможенных платежей составила 14 632 697,98 рублей. Этот факт свидетельствует о недостоверности заявления таможенной стоимости.По результатам проверки отделением дознания Самарской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК РФ, а именно уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

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