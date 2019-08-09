У самарской предпринимательницы арестовали кассовый аппарат

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Судебные приставы-исполнители Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре нанесли визит индивидуальным предпринимателям – неплательщикам налогов, с целью взыскания долгов в бюджет государства.Так, у предпринимателя, оказывающего медицинские услуги, задолженность в бюджетную систему составила более 57 тысяч рублей. Для побуждения должника к погашению долга судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста части имущества должника, а именно стоматологического кресла. Должник был вынужден тут же отправиться оплачивать задолженность по налоговым платежам в банк. Ведь арест рабочего оборудования привел к сбоям в графике приема клиентов.Другой индивидуальный предприниматель в сфере услуг красоты задолжал более 23 тысяч рублей по налоговым платежам. Судебный пристав составил акты описи и ареста кассового аппарата. Должница поспешила в этот же день погасить долг, потому что без кассового аппарата не сможет осуществлять свою предпринимательскую деятельность.У предпринимателя в Железнодорожном районе, занимающегося торговлей продуктов питания, долг по налогам составил более 32 тысяч рублей. И в этом случае судебный пристав-исполнитель тоже составил акт описи и ареста кассового аппарата и даны реквизиты для погашения налоговой задолженности. Предпринимателю пришлось приостановить торговлю. В случае не погашения задолженности по налоговым платежам имущество будет реализовано на торгах, вырученные денежные средства пойдут в счет погашения долга.