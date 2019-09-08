У кандидата в депутаты Думы Новокуйбышевска ночью сожгли две машины
8 сентября 2019 11:52
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Вчера вечером в Новокуйбышевске по неизвестным причинам сгорели 2 автомобиля, принадлежащие Адилу Гасанову - кандидату в депутаты Думы г.о. Новокуйбышевск по избирательному округу №24, пишет "Волжская коммуна".
О происшествии он сообщил на своей странице в соцсети: "7 сентября в 22:30 я, находясь дома, услышал два хлопка, не придав этому значения, продолжил заниматься своими делами. Вскоре зазвонил телефон. Это был сосед. Он сообщил, что во дворе дома (пр. Мира, 29. корп.17) горят две машины. Выйдя во двор, я увидел, что полыхают два моих автомобиля: Daewoo Nexia и «ГАЗель». В связи с тем, что я являюсь кандидатом в депутаты Думы г.о. Новокуйбышевск по избирательному округу №24, «ГАЗель» использовалась мною как мобильная приемная с эмблемами и символикой Казачьей партии Российской Федерации".
Мужчина вызвал пожарных, потом пытался при помощи соседей погасить пожар самостоятельно, но безуспешно, машины сгорели полностью.
Теперь Адил Гасанов ищет свидетелей, которые могли видеть, что стало причиной возгорания, или подозрительных личностей, которые крутились в районе пр. Мира, 29, корп. 17 в Новокуйбышевске.
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