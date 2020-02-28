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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Трамвай, рухнувший на машины у ТЦ «Апельсин» в Самаре, не подлежит восстановлению

28 февраля 2020 11:33
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Трамвай, рухнувший на машины у ТЦ Апельсин в Самаре, не подлежит восстановлению
Рельсы находятся в удовлетворительном состоянии. 

Причиной происшествия с участием трамвая на улице Ново-Садовой не могло стать повреждение рельсов. Пути находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов, пишет 63.ру.

Происшествие случилось днем в четверг, 27 февраля. Около ТЦ «Апельсин» трамвай № 20к сошел с рельсов. Вагон выехал на парковку около магазина и упал на автомобили. Что касается самого трамвая, то его доставили в Северное депо. По предварительным данным, восстановлению он не подлежит.
— Перед выпуском в рейс трамваи проходят технический осмотр. Что послужило причиной случившегося, выяснят специалисты. Проверяется версия о постороннем предмете на рельсах перед ДТП, — напомнил Михаил Ефремов.

Трамваем управляла водитель с 16-летним стажем работы. По ее словам, на рельсах лежал какой-то предмет. Она вышла из вагона, чтобы посмотреть, что это такое. В этот момент трамвай самопроизвольно двинулся вперед. В этом месте пути идут под уклон. Пострадала только кондуктор, которая находилась внутри салона. У нее ушиб руки.

По словам директора ТТУ, ущерб владельцам поврежденных автомобилей будет возмещен.

Фото: скрин с видео «ДТП 163 Самара»
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