Тольяттинец не смог продать комнату в общежитии из-за крупного долга по кредитам

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Долг в почти 600 тысяч рублей не позволили жителю г. Тольятти продать комнату в общежитии. Только после погашения задолженности с недвижимости должника будут сняты запреты на регистрационные действия.В отделе судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти возбуждено 3 исполнительных производства, объединенные в сводное, о взыскании с гражданина Н. задолженности за неоплаченные коммунальные услуги и неисполненные кредитные обязательства на общую сумму в 584 тысячи рублей.В рамках сводного исполнительного производства судебными приставами установлено, что гражданин Н. является владельцем комнаты в общежитии. Иного имущества за ним не зарегистрировано. Официального источника дохода он не имеет. В связи с этим судебными приставами-исполнителями вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащей мужчине недвижимости.Столкнувшись при продаже комнаты с тем, что запрет на регистрационные действия не позволяет переоформить недвижимость, гражданин Н. поспешил на прием в отдел судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти, где узнал, что перерегистрировать комнату он не сможет, пока полностью не погасит имеющуюся задолженность. На следующий же день мужчина полностью оплатил долг.