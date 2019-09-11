Только два самарца получили компенсацию после отравления роллами из «Фарфора»
11 сентября 2019 13:23
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В областной столице ресторан японской еды «Фарфор» начал выплачивать компенсации клиентам, которые отравились роллами. Общее количество пострадавших — 71. Но пока деньги получили только двое. Об этом они рассказали 63.RU.
— Мне и другу выплатили по 15 000 рублей. Хотя мы просили по 30 000. Подумали и решили согласиться с предоставленной суммой, — сообщил один из пострадавших.
По словам еще одной клиентки «Фарфора», представитель компании обещал позвонить и озвучить решение по поводу компенсаций еще 9 сентября. Но на связь так никто и не вышел.
— Встречалась с представителем ресторана, Артемом, сразу после выписки 28 августа. Я показала чеки за лекарства, которые мне прописали для дальнейшего лечения. В качестве компенсации запросила 45 000 рублей. Другие пострадавшие просили от 27 000 и выше. Представитель компании сказал, что они обсудят суммы, — рассказала пострадавшая.
Массовое отравление клиентов «Фарфора» произошло в августе. Сначала сообщалось о 30 пострадавших, потом их количество выросло до 48, затем и до 71. В больницу с отравлением после употребления роллов в том числе попали дети и беременная женщина. Самому младшему пациенту было полтора года.
Доставляли еду с кухни, расположенной на улице Запорожской, 31а. Во время расследования сотрудники Роспотребнадзора обнаружили сальмонеллу, кишечную палочку и другие патогенные микроорганизмы. 5 сентября Советский районный суд постановил закрыть филиал «Фарфора» на Запорожской на 60 дней до устранения всех нарушений без наложения штрафов. Остальные кухни в Самаре компания решила временно не открывать по собственной инициативе.
При этом представитель сети самарских ресторанов публично обещал компенсировать отравившимся стоимость заказов, лечения и морального ущерба.
Фото pixabay.com
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