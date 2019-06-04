Сызранские спасатели дважды за вечер извлекли утонувших мужчин из воды
4 июня 2019 12:28
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Дежурная смена ПСО г. Сызрань 3 июня дважды извлекала из воды тела утонувших мужчин.
Первый вызов поступил от очевидцев, которые обнаружили недалеко от Центрального пляжа за волнорезом утонувшего мужчину около 40 лет.
В 17:40 отряд ПСО г. Сызрань на спасательном катере отправились к месту происшествия.
В 18:35 погибшего извлекли из воды и на берегу передали сотрудникам полиции.
Второй вызов поступил от сотрудников полиции. На реке Сызранка в районе Вечного огня было обнаружено тело утонувшего мужчины.
В 20:00 дежурная смена на спасательном катере отправились к месту происшествия. Для извлечения погибшего из воды спасатели использовали багор.
В 21:20 работы на месте происшествия были завершены, погибшего передали сотрудникам МВД, сообщает ПСС по Самарской области.
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