Сызранец похитил 12 мужских футболок из торгового центра

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В дежурную часть отдела полиции № 32 МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от управляющей одного из сетевых магазинов одежды, о том, что магазине, расположенном на проспекте 50 лет Октября неизвестный мужчина совершил открытое хищение товара. В дневное время в магазин одежды зашел мужчина, который походив по залу, схватил со стеллажа 12 мужских футболок и выбежал на улицу.В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1985 года рождения, ранее судимый за разбой. Установив места возможного нахождения подозреваемого, оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса мужчина в содеянном раскаялся, признал свою вину, выразил готовность сотрудничать с дознанием и пояснил, что распорядился похищенным товаром по собственному усмотрению: часть раздал, часть выкинул.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.