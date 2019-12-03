Сын стрелявшего в собак экс-главы района в Самаре собрался в ФСБ
3 декабря 2019 09:37
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Фоменко говорил, что изначально защищал некую женщину, на которую напала свора собак.
В пятницу, 15 марта, Ленинский районный суд Самары рассмотрел апелляционную жалобу экс-главы Октябрьского района Константина Фоменко, которого 15 февраля признали виновным по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ за стрельбу в не отведенном для этого месте.
Напомним, в основе дела - ЧП, которое произошло 30 января в Ленинском районе: Фоменко вступил в открытый конфликт с Владимиром Шумилиным и его собаками, достал оружие и произвел несколько выстрелов.
На видеозаписи, разошедшейся в Интернете, запечатлен пик конфронтации: стрельба, крики, вой собак.
Фоменко говорил, что изначально защищал некую женщину, на которую напала свора собак, но найти ее не удалось. "По моей информации, она живет в этом районе и просто боится, - заявил сегодня в суде Фоменко. - Там в страхе живет весь район".
Адвокат Максим Москалев просил отменить решение мирового суда, который посчитал, что в момент стрельбы угрозы жизни и здоровью Фоменко не было. По его словам, обвинительное решение может негативно сказаться еще и на карьере сына Фоменко, который в настоящее время собирает документы для поступления на службу в ФСБ.
Судья Ленинского райсуда Ирина Кузнецова просмотрела видеозаписи с места ЧП, выслушала Фоменко и его защитника, после чего решила: угрозы жизни и здоровью в момент стрельбы не было, - поэтому решение мирового суда оставила в силе, пишет Волга Ньюс.
В пятницу, 15 марта, Ленинский районный суд Самары рассмотрел апелляционную жалобу экс-главы Октябрьского района Константина Фоменко, которого 15 февраля признали виновным по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ за стрельбу в не отведенном для этого месте.
Напомним, в основе дела - ЧП, которое произошло 30 января в Ленинском районе: Фоменко вступил в открытый конфликт с Владимиром Шумилиным и его собаками, достал оружие и произвел несколько выстрелов.
На видеозаписи, разошедшейся в Интернете, запечатлен пик конфронтации: стрельба, крики, вой собак.
Фоменко говорил, что изначально защищал некую женщину, на которую напала свора собак, но найти ее не удалось. "По моей информации, она живет в этом районе и просто боится, - заявил сегодня в суде Фоменко. - Там в страхе живет весь район".
Адвокат Максим Москалев просил отменить решение мирового суда, который посчитал, что в момент стрельбы угрозы жизни и здоровью Фоменко не было. По его словам, обвинительное решение может негативно сказаться еще и на карьере сына Фоменко, который в настоящее время собирает документы для поступления на службу в ФСБ.
Судья Ленинского райсуда Ирина Кузнецова просмотрела видеозаписи с места ЧП, выслушала Фоменко и его защитника, после чего решила: угрозы жизни и здоровью в момент стрельбы не было, - поэтому решение мирового суда оставила в силе, пишет Волга Ньюс.
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