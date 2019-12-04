Свыше 530 тысяч рублей взыскали в пользу жителя Самарской области, автомобиль которого пострадал в ДТП

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Житель Самарской области по вине другого водителя попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии его автомобилю потребовался дорогостоящий ремонт. Чтобы вернуть разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, мужчина направился в суд. Требования мужчины были удовлетворены. Суд обязал гражданку К. выплатить пострадавшей стороне 538 тысяч рублей. Соответствующий исполнительный документ автовладелец предъявил в Службу судебных приставов.В отделе судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки К. материального ущерба в размере 538 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства должностными лицами Службы судебных приставов к должнице были применены меры принудительного характера, в том числе, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также, в связи с тем, что женщина в добровольном порядке задолженность не погашала, в отношении нее вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 37 тысяч рублей.Узнав, что она ограничена в праве выезда за пределы страны, гражданка К. поспешила на прием к судебному приставу-исполнителю. Рассказав, что она собирается переехать в другую страну на постоянное место жительства, женщина попросила снять запрет на выезд. Судебный пристав-исполнитель объяснил гражданке К., что все ограничения с нее будут сняты, после того как она полностью погасит имеющуюся задолженность, в том числе вынесенный в отношении нее исполнительский сбор.На следующий же день гражданка К. оплатила всю сумму долга. Все имеющиеся ограничения судебным приставом-исполнителем с нее были сняты.