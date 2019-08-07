Судебные приставы приостановили деятельность кафе в Самарской области
7 августа 2019 12:58
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Роспотребнадзор выявил в кафе, расположенном в селе Кошки в Самарской области, ряд нарушений санитарных правил и норм.
Так, были выявлены нарушения в части содержания кафе – невозможно осущетвлять влажную уборку, так как на стенах обои и битая плитка, требующие замены; в части размещения кафе, а именно отсутствует площадка для временной парковки транспорта персонала и посетителей; так же требуется организация второй сливной ямы. В связи с этим Роспотребнадзор составил акт проверки и обратился в суд, который вынес определение об административном приостановлении деятельность кафе сроком на 30 суток, до устранения выявленных нарушений.
Судебными приставами-исполнителями отдела судебных приставов Кошкинского района Самарской области в рамках исполнительного производства был совершен выход по месту нахождения заведения. Деятельность кафе приостановлена сроком на 30 суток.
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