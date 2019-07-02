Судебные приставы предотвратили попытку проникновения в суд в Тольятти

103

В здание Комсомольского районного суда г. Тольятти в нарушение этого правила пыталась проникнуть группа граждан из семи человек, предъявивших судебным приставам по ОУПДС на первом посту не действительные на территории Российской Федерации документы. На просьбу работников Службы предоставить удостоверяющие личность документы, установленные нормативно-правовыми актами РФ, граждане ответили отказом, в связи с чем не были пропущены в здание суда судебным приставом по ОУПДС.Не сумев пройти по недействительным документам, группа лиц попыталась проникнуть в здание суда силой, но была задержана работниками Службы. В отношении правонарушителей были составлены протоколы по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУДПС», предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере до 1 тысячи рублей.Также сотрудниками правоохранительных органов ведется до следственная проверка по признакам состава преступления в соответствии со ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба ведомства.