Судебные приставы Советского района Самары провели рейд совместно с управляющей компанией по должникам за ЖКХ
12 сентября 2019 09:30
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Жители многоквартирного дома в Советском районе г. Самары начали новый день со встречи с судебными приставами и представителями управляющей компании. Ранние «гости» пришли к 27 гражданам, задолжавшим за жилищно-коммунальные услуги свыше 660 тысяч рублей.
В одной из квартир дверь открыла хозяйка, чей общий долг за коммуналку составил более 12 тысяч рублей. Женщина посетовала, что только вернулась из отпуска и забыла оплатить квитанции. Судебные приставы вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке на прием, составили акт описи и ареста имущества, а именно компьютера и телевизора.
В другой квартире, за которой числится долг на сумму более 60 тысяч рублей, должница так и не смогла пояснить, почему не оплачивает счета за коммунальные услуги. В отношении имущества гражданки судебными приставами составлен акт описи и ареста. В случае непогашения задолженности в 10-дневный срок арестованная бытовая техника будет реализована, а вырученные денежные средства будут перечислены взыскателю.
За 8 месяцев 2019 года в регионе судебными приставами-исполнителями УФССП России по Самарской области возбуждено более 45 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Окончено судебными приставами почти 40 тысяч исполнительных производств данной категории на сумму свыше 875 миллионов рублей. По неоконченным исполнительным производствам частично взыскано почти 113 миллионов рублей.
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