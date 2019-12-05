Судебные приставы Промышленного района Самары разбудили должников-алиментщиков

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Одним из них является и гражданин Г., к которому ранним утром в дверь позвонили судебные приставы-исполнители Промышленного района г. Самары. Гражданин Г. живет в квартире матери, работает дворником. Платить мужчина алименты стал исправно, после того как судебный пристав-исполнитель привлек его к административной ответственности. Однако к этому моменту гражданин Г. уже успел накопить задолженность перед детьми на сумму свыше 400 тысяч рублей. В рамках выхода судебными приставами-исполнителями составлен акт описи и ареста имущества, находящегося в квартире.По второму адресу должник также оказался еще дома. Гражданин Р. задолжал своему ребенку более 100 тысяч рублей. Причина проста – отсутствовал постоянный заработок. Сейчас мужчина трудоустроился официально. Должника обязали явиться к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснений, предоставить копию трудовой книжки и квитанции об оплате. Теперь задолженность по алиментам, а также ежемесячные платежи, будут удерживаться из заработной платы гражданина Р.