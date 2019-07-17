Судебное разбирательство по делу о картельном сговоре в сфере здравоохранения Самарской области официально завершено
17 июля 2019 13:34
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Судебное разбирательство по делу о картельном сговоре в сфере здравоохранения Самарской области официально завершено, сообщает «СО-онлайн».
Дело слушалось судом больше года, все, какие могли быть, прения завершены.
Напомним, фабула дела состоит в том, что (по версии правоохранителей) владелец фирмы «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило и его заместитель Алексей Санкеев, подключив к этому процессу замминистра здравоохранения Альберта Навасардяна, убеждали директора ООО «ЦЭХ-Здоровье» Алексея Рогачева отказаться от участия в торгах на техобслуживание и ремонт медицинской техники в 23 больницах области. Эту нишу всерьез планировал занять г-н Шатило со своим предприятием.
Взамен они предлагали г-ну Рогачеву собподряд на 180 миллионов рублей, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что выгода для «СМТ» была бы больше в разы.
Кроме основных фигурантов, в деле оказались замешаны подчиненный Навасардяна Максим Колобов, менеджеры компании «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова, а также старший инженер сервисного отдела ООО «СМТ» Алексей Бондаренок.
По предварительным прогнозам, практически всем подсудимым грозит лишение свободы на сроки от трех до четырех лет. На условные сроки всерьез рассчитывать могут только Алексей Бондаренок и Елена Львова, пишет Засекин.
Фото: pixabay.com
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