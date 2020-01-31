Суд в Самарской области обязал четырех сирот оплатить долги по кредитам умершей матери
31 января 2020 10:43
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Об этом «Таким делам» сообщил глава общественной организации «Домик детства» Антон Рубин.
Троих детей отдали в приемные семьи еще при жизни матери, которая была лишена родительских прав и не общалась с ними. В 2016 году она умерла, за ней остались не погашенные кредиты в банке на общую сумму чуть более 100 тысяч рублей. В 2019 году банк обратился в суд и потребовал взыскать деньги с ее родственников.
Дети не вступали в наследство, но российский суд определил их наследниками. Долг женщины был разделен на четырех детей в равной степени, но таких денег у старшего сына и приемных родителей младших братьев и сестры нет. Они попросили суд позволить им оплатить кредит в рассрочку, но им отказали, поскольку «несовершеннолетие должника не является основанием для предоставления отсрочки».
Антон Рубин уточнил изданию, что единственный доход молодого человека с инвалидностью — это пенсия, которую по закону приставы не имеют права арестовывать. В настоящее время он ищет работу, с этого дохода будет происходить удержание, пишет Лента.
Фото pixabay.com
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