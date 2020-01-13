Суд Самарского района поставил точку в деле «чёрных риэлторов»
13 января 2020 12:51
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Директор фирмы «Поволжье Century 21» Ирина Тюменцева, супруга авторитета дагестанской диаспоры Инсалдибира (Иссы) Магомедова, была задержана несколько лет назад за границей. Правоохранители считают ее и Оксану Пименову лидерами организованного преступного сообщества, которое специализировалось на мошенническом отчуждении жилья. Судебный процесс по делу ОПС Тюменцевой шел больше трех лет — с июня 2016 года. Уголовное дело слушалось то в Культурном центре ГУВД, то в здании областного судебного департамента — в Самарском райсуде для него просто не было места. За время рассмотрения дела некоторые фигурантки отсудили компенсации в ЕСПЧ за длительное пребывание под стражей, а Тюменцева и Пименова даже умудрились отправить за решетку первого замначальника УФСИН Дениса Шматова.
Трое фигурантов — Светлана Иванова, Михаил Улитин и Дмитрий Баннов — умерли за время процесса. Пятеро обвиняемых — Людмила Вичканова, Наталья Шишова, Светлана Баринова, Ксения Пантелеева, Ирина Мишина — осуждены в особом порядке. Всего в деле ОПС Тюменцевой было 53 фигуранта. Самым массовым судебным процессом в самарской области до этого момента был процесс над ОПС Судакова-Старостина в Тольятти (там одновременно осудили 36 наркоторговцев).
В процессе расследования дела ОПС Тюменцевой силовиками был вскрыт масштабный механизм отчуждения жилья, в том числе вымороченного, собственниками которого были уже умершие люди. Прибыль лидеров ОПС от каждой сделки оценивалась в сумму от 50% до 70% стоимости жилья. За период с 2009 года по 2013 год ОПС завладело 30 объектами недвижимости общей стоимостью более 65 млн рублей. В ходе предварительного следствия владельцам в порядке гражданского судопроизводства возвращено 15 квартир.
На ОПС работали чиновники, силовики и представители оргпреступности, а среди информаторов были участковые уполномоченные, сотрудники моргов и управляющих компаний, паспортистки и почтальоны, «сидельцы» из колоний. У «черных» риелторов были свои водители, инвесторы, установщики металлических дверей, подставные покупатели, поставщики поддельных документов. Обвиняемыми по делу проходила целая группа сотрудников Росреестра. Четырнадцати фигурантам предъявили обвинения по статье «Участие в организованном преступном сообществе».
В мае 2019 года по делу прошли судебные прения, во время которых прокуратура запросила для лидеров ОПС Тюменцевой и Пименовой длительные сроки: 18 и 16 лет колонии соответственно. Оглашение приговора намечалось на конец июля 2019 года, но стартовало лишь в ноябре 2019 года и завершилось 24 декабря 2019 года.
Как сообщили «СО» ОНЛАЙН» в прокуратуре Самарской области, суд признал подсудимых виновными и назначил организатору сообщества наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальные участники преступного сообщества приговорены к наказанию от 5 лет 3 месяцев до 16 лет лишения свободы, иные соучастники получили сроки до 7 лет лишения свободы.
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