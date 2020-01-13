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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Суд Самарского района поставил точку в деле «чёрных риэлторов»

13 января 2020 12:51
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Суд Самарского района поставил точку в деле чёрных риэлторов
Лидер преступного сообщества получила 17 лет колонии.

Директор фирмы «Поволжье Century 21» Ирина Тюменцева, супруга авторитета дагестанской диаспоры Инсалдибира (Иссы) Магомедова, была задержана несколько лет назад за границей. Правоохранители считают ее и Оксану Пименову лидерами организованного преступного сообщества, которое специализировалось на мошенническом отчуждении жилья. Судебный процесс по делу ОПС Тюменцевой шел больше трех лет — с июня 2016 года. Уголовное дело слушалось то в Культурном центре ГУВД, то в здании областного судебного департамента — в Самарском райсуде для него просто не было места. За время рассмотрения дела некоторые фигурантки отсудили компенсации в ЕСПЧ за длительное пребывание под стражей, а Тюменцева и Пименова даже умудрились отправить за решетку первого замначальника УФСИН Дениса Шматова.

Трое фигурантов — Светлана Иванова, Михаил Улитин и Дмитрий Баннов — умерли за время процесса. Пятеро обвиняемых — Людмила Вичканова, Наталья Шишова, Светлана Баринова, Ксения Пантелеева, Ирина Мишина — осуждены в особом порядке. Всего в деле ОПС Тюменцевой было 53 фигуранта. Самым массовым судебным процессом в самарской области до этого момента был процесс над ОПС Судакова-Старостина в Тольятти (там одновременно осудили 36 наркоторговцев).

В процессе расследования дела ОПС Тюменцевой силовиками был вскрыт масштабный механизм отчуждения жилья, в том числе вымороченного, собственниками которого были уже умершие люди. Прибыль лидеров ОПС от каждой сделки оценивалась в сумму от 50% до 70% стоимости жилья. За период с 2009 года по 2013 год ОПС завладело 30 объектами недвижимости общей стоимостью более 65 млн рублей. В ходе предварительного следствия владельцам в порядке гражданского судопроизводства возвращено 15 квартир.

На ОПС работали чиновники, силовики и представители оргпреступности, а среди информаторов были участковые уполномоченные, сотрудники моргов и управляющих компаний, паспортистки и почтальоны, «сидельцы» из колоний. У «черных» риелторов были свои водители, инвесторы, установщики металлических дверей, подставные покупатели, поставщики поддельных документов. Обвиняемыми по делу проходила целая группа сотрудников Росреестра. Четырнадцати фигурантам предъявили обвинения по статье «Участие в организованном преступном сообществе».

В мае 2019 года по делу прошли судебные прения, во время которых прокуратура запросила для лидеров ОПС Тюменцевой и Пименовой длительные сроки: 18 и 16 лет колонии соответственно. Оглашение приговора намечалось на конец июля 2019 года, но стартовало лишь в ноябре 2019 года и завершилось 24 декабря 2019 года.

Как сообщили «СО» ОНЛАЙН» в прокуратуре Самарской области, суд признал подсудимых виновными и назначил организатору сообщества наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальные участники преступного сообщества приговорены к наказанию от 5 лет 3 месяцев до 16 лет лишения свободы, иные соучастники получили сроки до 7 лет лишения свободы.

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Комментарии


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