Суд Кировского района опять начинает рассмотрение уголовного дела топ-менеджеров РКЦ «Прогресс»
29 января 2020 12:42
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Первый раз дело Кирилиной-Тюлевина поступило на рассмотрение в Кировский райсуд в октябре 2018 года. Фигуранты обвинялись в злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств.
Вопросы к дочери гендиректора (она же возглавляла управление финансами и ВЭД) и главному инженеру РКЦ возникли по итогам реализации госконтракта №51-11 от 17 октября 2011 года о поставке обрабатывающих центров производства компаний Pietro Carnaghi (Италия) и Tos Kurim (Чехия). Оборудование необходимо было приобрести для реконструкции цеха №2113 корпуса 20А РКЦ «Прогресс» в целях реализации проекта «Союз-2». Кирилина буквально продавила на этот контракт нового поставщика — фирму своего хорошего знакомого Бениомина Ракира «СТК-Экспорт 2002».
Позже проверка Роскосмоса установила, что часть сделок была совершена в пользу итальянской компании-поставщика, а на других операциях заработали фирма Ракира и иные контрагенты. Общую сумму ущерба от действий Кирилиной и Тюлевина следствие оценило почти в 850 млн руб.
В суде дело побыло недолго — в начале 2019 года судья Илья Родомакин вернул его прокурору, чтобы доработать обвинение. Спустя несколько месяцев тот же Родомакин сделал дубль и отправил на доследование уголовное дело гендиректора РКЦ Александра Кирилина, отца Светланы Кирилиной.
И вот теперь после исправления нарушений дело Кирилиной и Тюлевина снова в суде. Будет ли судья Александр Мокеев так же снисходителен к звездным фигурантам или громкое дело все-таки дойдет до приговора? Пока не очень ясно — тот же судья недавно прекратил уголовное преследование гендиректора «Авиакора» Алексея Гусева, пишет СО ОНЛАЙН.
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