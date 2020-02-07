Стали известны подробности смертельного ДТП в Самаре на Московском шоссе
7 февраля 2020 12:34
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Напомним, 25 января в Самаре произошла страшная авария. На пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда вазовская легковушка влетела под грузовик. Как сообщают очевидцы, легковушка зашла под него почти полностью, превратившись в стальное месиво. К сожалению, в результате аварии один человек скончался на месте, еще один умер чрез несколько дней в больнице, а третий серьезно пострадал, пишет ПроГородСамара.
Теперь стало известно, что водитель «капсулы смерти» был сильно пьян. Об этом сообщает «Ночной патруль». Как оказалось, к ним поступила информация о результатах медицинского освидетельствования водителя ВАЗ 2112, который совершил ДТП на Московском шоссе. Теперь этому водителю грозит наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
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