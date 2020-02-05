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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Стали известны подробности ДТП с такси и трамваем в Самаре

5 февраля 2020 13:38
79
Стали известны подробности ДТП с такси и трамваем в Самаре
Пассажирка такси попала в больницу.

Вчера вечером, 4 февраля, на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Нагорной произошло серьезное ДТП, в котором водитель одной из таксомоторных организаций влетел в трамвай.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в девятом часу вечера. Водитель иномарки «Hyundai Solaris» ехал со стороны улицы Черемшанской в направлении улицы Ставропольской.

- Водитель не уступил дорогу трамваю при повороте налево, - уточнили в пресс-службе областного главка.

В результате ДТП была отправлена в больницу пассажирка такси, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии


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