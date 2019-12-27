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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Спецназовец-наркодилер получил 8 лет колонии

27 декабря 2019 13:22
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Спецназовец-наркодилер получил 8 лет колонии
Ему помогли раскаяние в содеянном, а также наличие наградных знаков, грамот и дипломов.

Необычную группу наркодилеров летом 2018 года выявило областное УФСБ. Лидером группы был бывший боец тольяттинской бригады ГРУ Алексей Хураськин, в подчинении у которого находился студент Тольяттинского медицинского колледжа Константин Алексеев. Оба проживали в селе Малое Ишуткино Исаклинского района, пишет СО ОНЛАЙН.

В версии Алексеева, Хураськин принудил его забирать оптовые партии наркотиков из тайников и делать «закладки», угрожая физической расправой. Кроме того, бывший спецназовец обещал сжечь дом семьи Алексеева.

Когда подчиненный дилер поехал на такси в промзону Самары забирать «вес» из тайника на улице Ветлянской, его задержали сотрудники ДПС. На стандартный вопрос, имеются ли у Алексеева при себе предметы, запрещенные к свободному гражданскому обороту, он ответил положительно, и выдал прибывшим сотрудникам ФСБ наркотики.

Алексеева, который дал признательные показания на лидера группы, отпустили домой, Хураськин стал угрожать ему расправой за утрату «груза». После этого Алексеев попытался совершить суицид. Позднее суд учел физическое и психологическое давление со стороны Хураськина и оставил Алексеева под домашним арестом.

Впрочем, вся эта лирическая предыстория мало повлияла на конечный результат. Кировский райсуд приговорил Хураськина к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, Алексеев получил 7 лет колонии. Недавно приговор прошел апелляционную инстанцию областного суда, которая снизила срок Хураськина до 8 лет. Бывшему спецназовцу помогли «явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья осужденного, его молодой возраст, наличие родителей-инвалидов, наличие у осужденного наградных знаков, грамот и дипломов».
Фото pixabay.com
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