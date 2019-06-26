Специалисты СамРЭК-Эксплуатация обнаружили незаконную врезку в трубопровод холодного водоснабжения.

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22 июня специалистами отдела сбыта ООО «СамРЭК-Эксплуатация» была проведена выездная проверка абонентов п. Солнечная Поляна (входит в г.о. Жигулёвск). Проводилось списание показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ), проверка исправности ИПУ у абонентов, а также выявление незаконных подсоединений к системе холодного водоснабжения. В ходе проверки выявлены и выведены из эксплуатации 17 неисправных приборов учета.На территории СНТ Садовод-1, около участка 20, была обнаружена незаконная врезка, в трубопровод холодного водоснабжения. Ориентировочное потребление холодной водой осуществляли около 20 участков. Ранее председатель СНТ от заключения договора на холодное водоснабжение отказался, утверждая, что полив огородов осуществляется водой, которую жители берут из р. Волги.Сотрудниками ООО «СамРЭК-Эксплуатация» незаконная врезка была устранена. В настоящее время руководством компании решается вопрос о принятии мер административного воздействия к виновным лицам.Незаконное подключение приводит к снижению давления воды в сетях, необходимого для подачи воды в полном объеме всем потребителям.Самовольное подключение водоснабжения является причиной для применения штрафных санкций:- для организаций от 20 до 30 тыс. руб.,- для граждан и ИП от 1 до 1,5 тыс. руб.Если был выявлен факт длительного незаконного использования воды, нарушителю грозит штраф, который рассчитывается по формуле исходя от диаметра трубы и количества дней, когда вода потреблялась. Величина штрафа значительно превышает размер ежемесячных выплат за пользование водой.Помимо наказания рублём, правонарушитель может попасть под уголовную ответственность (ст. 165 УК РФ), поскольку такое правонарушение расценивается как хищение имущества.