Совместный рейд инспекторов ГИМС и судебных приставов прошел на акваториях рек Волги и Самары

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Инспекторы ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области» совместно с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области провели рейд на акватории рек Волги и Самары с целью выявления задолженностей у владельцев речного транспорта.В ходе акции владельцев маломерных судов проверяли по базе данных должников службы судебных приставов, всю информацию сверяя с информацией в базе данных ГИМС. В случае обнаружения задолженностей у любителей речных прогулок и рыбалки, на принадлежащее им судно мог быть наложен арест.Инспекторы ГИМС проверяли у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судном, обращали внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования, проводили инструктажи по соблюдению мер безопасности на водных объектах, оформляли протоколы при выявлении правонарушений.Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя, ну и конечно, движение маломерного судна по судовому ходу. Кроме того, как показывает практика, многие родители халатно относятся к вопросу перевозки детей, забывая или игнорируя нормы и правила, где четко определено, что ребенок до 12 лет должен находиться на маломерном судне только в спасательном жилете.Сотрудники Центра ГИМС напомнили судоводителям, что перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.Приставы напомнили самарцам, что те должны рассчитаться за свои нарушения в ближайшие дни.