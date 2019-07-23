Совместный рейд инспекторов ГИМС и судебных приставов прошел на акваториях рек Волги и Самары
23 июля 2019 10:17
150
Инспекторы ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области» совместно с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области провели рейд на акватории рек Волги и Самары с целью выявления задолженностей у владельцев речного транспорта.
В ходе акции владельцев маломерных судов проверяли по базе данных должников службы судебных приставов, всю информацию сверяя с информацией в базе данных ГИМС. В случае обнаружения задолженностей у любителей речных прогулок и рыбалки, на принадлежащее им судно мог быть наложен арест.
Инспекторы ГИМС проверяли у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судном, обращали внимание на своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования, проводили инструктажи по соблюдению мер безопасности на водных объектах, оформляли протоколы при выявлении правонарушений.
Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя, ну и конечно, движение маломерного судна по судовому ходу. Кроме того, как показывает практика, многие родители халатно относятся к вопросу перевозки детей, забывая или игнорируя нормы и правила, где четко определено, что ребенок до 12 лет должен находиться на маломерном судне только в спасательном жилете.
Сотрудники Центра ГИМС напомнили судоводителям, что перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Приставы напомнили самарцам, что те должны рассчитаться за свои нарушения в ближайшие дни.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 июля 2019 23:15
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Закон
299
22 июля 2019 18:23
Он получил от гражданина 200 тысяч рублей. Закон
310
20 июля 2019 17:08
По версии следствия, они незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП. Закон
559
19 июля 2019 23:16
С поличным при получении взятки в 520 тыс рублей. Закон
795
18 июля 2019 22:00
Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. Закон
307
18 июля 2019 19:57
Он предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки. Закон
351
18 июля 2019 19:23
В настоящее время Галина Федотова содержится под домашним арестом. Закон
402
Происшествия
23 июля 2019 13:43
Из-за действий неизвестных лиц мазутом затопило улицу Промышленности. Происшествия
57
23 июля 2019 13:28
Пострадали четыре человека. Происшествия
70
23 июля 2019 13:11
Такие данные получены за полгода. Происшествия
100
Криминал
23 июля 2019 10:37
По взаимной договоренности хозяин автомобиля ранее оставил подозреваемому ключи и документы. Криминал
120
23 июля 2019 10:29
В связи с отсутствием пин-кода девушка совершала только покупки на небольшую сумму. Криминал
123
23 июля 2019 10:00
Подозреваемый угрожал банкротством. Криминал
1506
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
390
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
374
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
290
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
429
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
466
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
341
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
740
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
643
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
846
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
856
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
577
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
894
Мероприятия