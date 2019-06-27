Сотрудники самарской полиции устанавливают местонахождение подозреваемого в тяжком преступлении

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Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении местного жителя 1983 года рождения, которое произошло утром 17.06.2019 г. в квартире дома на ул. Челюскинцев в Октябрьском районе Самары. Преступник напал на мужчину. В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого установлена, в настоящее время полицейские устанавливают местонахождение злоумышленника.По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается: Ведерников Дмитрий, уроженец г. Екатеринбург, проживающий в Самаре.Приметы подозреваемого: мужчина, рост 175 см, худощавого телосложения, славянской внешности, лысый.Был одет: футболка черного цвета, штаны темного цвета.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г.Самаре), 8 (846) 278-24-00, 334-02-02 (дежурная часть отдела полиции № 4 Октябрьский район Управления МВД России по г.Самаре), 89172179185 (ОУР отдела полиции №4 Управления МВД России по г.Самаре) 8927 262 81 43 (ОУР Управления МВД России по г.Самаре), или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.