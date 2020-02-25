Сотрудники кинель-черкасской и красноярской полиции провели рейд «Должник»
25 февраля 2020 10:40
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Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского и Кинель-Черкасского районов совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов выехали на улицы своих поселений, чтобы проверить исполнение водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов за нарушения ПДД.
Целью совместного профилактического мероприятия стало выявление неплательщиков и применение в их отношении мер по оплате задолженностей.
Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг, ведь как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушения ПДД.
За несколько часов работы сотрудниками ГИБДД Красноярского района были проверены десятки автовладельцев, с 4-х должников задолженность была взыскана в полном объеме на общую сумму более 70000 рублей.
В селе Кротовка Кинель-Черкасского района во время рейда сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Лада Приора», как выяснилось, автовладелец имел задолженности по административным штрафам на сумму 105 000 рублей. Судебными приставами наложен арест на данный автомобиль, который был помещен на специализированную стоянку. Приставы-исполнители предупредили, что если собственник не погасит задолженности по административным штрафам в течение 10 дней, то автомобиль будет продан с публичных торгов в счет погашения задолженностей.
Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, сообщает облМВД.
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