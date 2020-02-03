Сотрудники Сызранской транспортной полиции задержали пассажирку поезда с поддельной миграционной картой
3 февраля 2020 11:34
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При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва – Оренбург» сотрудники патрульно-постовой полиции службы выявили гражданку одного из сопредельных государств 1993 года рождения, которая при проверке документов предъявила заведомо подложную миграционную карту с признаками подделки.
По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые документы являются подложными. Установлено, что документы со штампом пересечения границы Российской Федерации женщина приобрела в г. Москва, куда приезжала на заработки.
Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - арест на срок до шести месяцев.
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