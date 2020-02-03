Сотрудники Сызранской транспортной полиции задержали пассажирку поезда с поддельной миграционной картой

139

При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва – Оренбург» сотрудники патрульно-постовой полиции службы выявили гражданку одного из сопредельных государств 1993 года рождения, которая при проверке документов предъявила заведомо подложную миграционную карту с признаками подделки.По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые документы являются подложными. Установлено, что документы со штампом пересечения границы Российской Федерации женщина приобрела в г. Москва, куда приезжала на заработки.Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - арест на срок до шести месяцев.