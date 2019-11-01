Сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас времён Великой Отечественной войны
1 ноября 2019 10:16
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Подозрительный предмет, похожий на артиллеристский снаряд, был найден в ходе проведения работ на территории предприятия, расположенного в городе Чапаевск. Работников организации эвакуировали на безопасное расстояние. На место происшествия выехала инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.
По прибытии саперы осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что найденный предмет является минометной миной времён Великой Отечественной войны. Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпас на месте обнаружения при помощи накладного заряда, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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