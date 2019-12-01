Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП с участием 6 автомобилей в Ставропольском районе
NO_TPL
73
3 декабря на территории Ставропольского района водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем SHACMAN, двигаясь со стороны с.Ягодное в сторону г.Тольятти на 6 км 940 м не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося в попутном направлении транспортного средства, в результате чего допускает столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, 763, под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался в попутном направлении. От удара автомобиль ВАЗ 21099 осуществляет наезд, на остановившейся для поворота налево в попутном направлении, автомобиль Лада Гранта под управлением водителя 1960 года рождения. От удара автомобиль ВАЗ 21099 допускает съезд в правый по ходу своего движения кювет. Автомобиль SHACMAN после столкновения разворачивает на проезжей части дороги и допускает столкновение с двигающемся во встречном направлении автомобилем Лада Веста под управлением водителя 1980 года рождения. Автомобиль Лада Веста от удара разворачивает на проезжей части дороги и по касательной допускает столкновение с двигающемся на встречной полосе автомобилем Лада Приора под управлением водителя 1977 года рождения, и последующим съездом в левый по ходу своего движения кювет. Автомобиль SHACMAN после столкновения с автомобилем Лада Веста допускает столкновение с еще одним автомобилем Лада Веста под управлением водителя 1990 года рождения/
В результате ДТП пострадали два водителя легковушек. Назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
NO_TPL 20:44
Мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Закон
311
NO_TPL 20:37Иркутский вице-губернатор добивается уголовного преследования руководителей самарского «Больверка»
Информация о том, что самарский подрядчик, подконтрольный Сергею Шипицину, может попасть в орбиту уголовного дела стала известна осенью 2019 года. Закон
315
NO_TPL 18:54
Клуб имени Валерия Грушина проиграл Роспатенту суд о возврате исключительных прав на символику одноименного фестиваля авторской песни. Закон
329
NO_TPL 13:28
Ему предстоит выплачивать своему сыну алименты в плоть до его совершеннолетия. Закон
318
NO_TPL 21:01
Башкирское «ННК «Экспорт» попало в Самаре под уголовную статью за ввоз бензина из Казахстана. Закон
389
NO_TPL 17:43
Уже сейчас ясно, что преступление было заказным и, вероятно, связано с неприязнью заказчика к парламентарию, указали в полиции. Закон
313
NO_TPL 16:38
Китайские полуфабрикаты пытались ввезти в Россию по поддельным документам . Закон
354
Происшествия
NO_TPL 09:49
Судебные разбирательства велись в закрытом режиме. Происшествия
80
NO_TPL 09:15
Пострадали два человека. Происшествия
72
NO_TPL 22:58
Пострадали 4 человека, МЧС сообщает об одном пострадавшем. Происшествия
265
Криминал
NO_TPL 12:47
Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Криминал
180
NO_TPL 11:44
Теперь его ждет суд. Криминал
251
NO_TPL 11:30
Ущерб составил более 45 миллионов 686 тысяч рублей. Криминал
262
Видео
NO_TPL 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
415
NO_TPL 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
420
NO_TPL 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
384
NO_TPL 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
708
NO_TPL 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1055
NO_TPL 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
952
Фоторепортажи
NO_TPL 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
428
NO_TPL 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
670
NO_TPL 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1871
NO_TPL 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2365
NO_TPL 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1624
NO_TPL 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1968
Мероприятия