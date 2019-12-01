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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП с участием 6 автомобилей в Ставропольском районе

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Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП с участием 6 автомобилей в Ставропольском районе
Пострадали два человека.

3 декабря на территории Ставропольского района водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем SHACMAN, двигаясь со стороны с.Ягодное в сторону г.Тольятти на 6 км 940 м не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося в попутном направлении транспортного средства, в результате чего допускает столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, 763, под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался в попутном направлении. От удара автомобиль ВАЗ 21099 осуществляет наезд, на остановившейся для поворота налево в попутном направлении, автомобиль Лада Гранта под управлением водителя 1960 года рождения. От удара автомобиль ВАЗ 21099 допускает съезд в правый по ходу своего движения кювет. Автомобиль SHACMAN после столкновения разворачивает на проезжей части дороги и допускает столкновение с двигающемся во встречном направлении автомобилем Лада Веста под управлением водителя 1980 года рождения. Автомобиль Лада Веста от удара разворачивает на проезжей части дороги и по касательной допускает столкновение с двигающемся на встречной полосе автомобилем Лада Приора под управлением водителя 1977 года рождения, и последующим съездом в левый по ходу своего движения кювет. Автомобиль SHACMAN после столкновения с автомобилем Лада Веста допускает столкновение с еще одним автомобилем Лада Веста под управлением водителя 1990 года рождения/

В результате ДТП пострадали два водителя легковушек. Назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
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