Сотрудники ГИБДД в Самарской области задержали подозреваемого в краже металлического лома

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Во время несения службы инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району Максимом Дорофеевым и Алексеем Спириным около одного из сельских поселений на автодороге «Самара – Волгоград - ст. Звезда» за нарушение ПДД был остановлен автомобиль «Газель».При разговоре с полицейскими водитель заметно нервничал. Стражами порядка при осмотре транспортного средства были обнаружены и изъяты металлические конструкции, вес которых составил 310 кг. Мужчина пояснил, что похитил металлолом на одном из предприятий Безенчукского района. Сотрудники полиции доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, транспортное средство было помещено на специализированную стоянку. В ходе опроса злоумышленник - безработный житель города Чапаевска 1989 года рождения пояснил, что, накануне он проезжал мимо населенного пункта и заметил металлические изделия. Договорившись о помощи с двумя приятелями, введя их в заблуждение, что данное имущество ему разрешили взять, мужчина погрузил металлолом в машину, который планировал сдать в пункт приема металла города Чапаевска. В настоящее время похищенное возвращено законному владельцу.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.