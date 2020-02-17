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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сотовая вышка рухнула вместе с рабочими в Москве

17 февраля 2020 09:50
109
Сотовая вышка рухнула вместе с рабочими в Москве
Во время ремонта опора надломилась, и столб упал на землю. Оба мужчины погибли.

Рабочие погибли из-за страховочного троса, который случайно зацепился за колесо проезжавшего автомобиля и вырвал из земли сотовую вышку, пишет Лайф.


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