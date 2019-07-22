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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое

22 июля 2019 11:00
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Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое
В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату.

Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое, сообщили Интерфаксу в больнице. В минувший четверг артистка во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли ей подняться, она самостоятельно дошла до лестницы на сцену. За кулисы Чурикову уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.

Чурикову госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату.

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