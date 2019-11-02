Смертельное ДТП в Волжском районе: погибли четверо

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Вечером 1 ноября поступило сообщение о ДТП по адресу: м.р. Волжский, Обводная дорога г. Самара, 64 км, в районе н.п. Калинка.Произошло столкновении двух легковых автомобилей «Тойота» и «Лада Веста».В результате ДТП 4 человека погибли (3 мужчины и 1 женщина, личности устанавливаются) и 1 человек пострадал (девочка 2005 года рождения)К ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 5 единиц техники.Проводились аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается, сообщает облМЧС.