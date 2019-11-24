Смертельное ДТП в Самарской области: трое погибли
24 ноября 2019 09:59
328
Трагедия произошла в ночь на 24 ноября. Водитель автомобиля Киа Спортаж мужчина, 1984 г.р, двигался по автодороге Самара-Димитровград-Ульяновск, не обеспечив постоянный контроль дорожного движения допустил выезд на встречную полосу на 59 км., в результате чего допустил столкновение с нефтевозом СКАНИЯ, который от удара съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся. В результате ДТП водитель автомобиля Скания (мужчина 1981 г.р), водитель и пассажир (женщина) автомобиля КИА скончались на месте.
В настоящее время на места аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 ноября 2019 23:19
Ее обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей. Закон
573
22 ноября 2019 22:45
Это братья Шамик и Рашид Хачатряны — потерпевшие считают их причастными к преступлению. Закон
551
22 ноября 2019 20:28
Угрозы убийством, жестоким избиением и сексуальным насилием в мире коллекторов частое явление. Закон
797
22 ноября 2019 16:17
Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Закон
976
21 ноября 2019 22:22
Суд признал, что обвинения в мошенничестве НКО «Благотворительный фонд помощи животным «Доброе Сердце Мира», размещенные в соцсетях, не соответствуют... Закон
306
21 ноября 2019 19:19
ПСО «Казань» строило для ЧМ-2018 «Мордовия Арену» и «Самара Арену». Закон
364
21 ноября 2019 18:28
Следствие по делу налоговика Виталия Арефьева также поищет его контакты в УФНС Москвы, где он раньше работал. Закон
335
Происшествия
24 ноября 2019 13:49
По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ. Происшествия
83
24 ноября 2019 11:54
Самарские чиновники рассказали об участившихся случаях вандализма в городе. Происшествия
114
24 ноября 2019 11:42
Горела сухая растительность. Происшествия
117
Криминал
23 ноября 2019 11:39
Полицейские по горячим следам раскрыли преступление. Криминал
608
22 ноября 2019 12:43
Она получила условный срок. Криминал
224
22 ноября 2019 10:20
Все похищенное имущество мужчина сдал в ломбарды. Криминал
339
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
322
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
304
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
566
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
816
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
620
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
449
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
514
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1636
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2215
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1510
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1839
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1999
Мероприятия