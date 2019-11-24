Смертельное ДТП в Самарской области: трое погибли

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Трагедия произошла в ночь на 24 ноября. Водитель автомобиля Киа Спортаж мужчина, 1984 г.р, двигался по автодороге Самара-Димитровград-Ульяновск, не обеспечив постоянный контроль дорожного движения допустил выезд на встречную полосу на 59 км., в результате чего допустил столкновение с нефтевозом СКАНИЯ, который от удара съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся. В результате ДТП водитель автомобиля Скания (мужчина 1981 г.р), водитель и пассажир (женщина) автомобиля КИА скончались на месте.В настоящее время на места аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, сообщает облМВД.