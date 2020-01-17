Смертельное ДТП в Самарской области: машина врезалась в столб, погибли двое
17 января 2020 11:35
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Около г.о.Жигулевск на автодороге «Урал-Ширяево» недалеко от с. Ширяево, водитель, 2001 г.р., управляя легковым автомобилем Лада Приора, следуя со стороны с. Богатырь в направлении с. Ширяево, в пути следования не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил сьезд с дороги с последующим наездом на препятствие - столб.
В результате ДТП водитель и пассажир, 2001 г.р. от полученных травм скончались до прибытия медиков. Сотрудниками полиции будет проведена проверка и принято процессуальное решение.
Региональная Госавтоинспекция напоминает всем водителям, что в связи с ухудшением метеорологических условий дороги стали скользкими.
Если у автолюбителей возникают сомнения, смогут ли они в таких неблагоприятных дорожных условиях управлять транспортным средством, то в этом случае стоит отказаться от поездки. Это касается начинающих водителей и тех, кто после длительного перерыва вновь сел за руль.
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