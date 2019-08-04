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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Смертельное ДТП в Самарской области: 17-летний юноша на иномарке врезался в скутер

4 августа 2019 12:50
149
Смертельное ДТП в Самарской области: 17-летний юноша на иномарке врезался в скутер
Водитель мототранспорта погиб.

В Самарской области несовершеннолетнему автомобилисту грозит уголовная ответственность. Его считают виновником смертельного ДТП у Кротовки.

— Авария произошла вечером 3 июля. 17-летний юноша управлял «Тойотой». На скорости 150 километров в час он снес скутер. Двух детей оставил без отца, — рассказали свидетели происшествия.

Водитель скутера погиб. По данным ГУ МВД России по Самарской области, ему было 36 лет.

— По предварительной версии, смертельное ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию до мопеда, который ехал впереди. Как оказалось, у предполагаемого виновника аварии не было водительских прав, — рассказали 63.RU в ГУ МВД России по Самарской области.
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