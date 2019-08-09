Смертельное ДТП на Кряжу в Самаре
9 августа 2019 11:55
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Утром в пятницу, 9 августа, в Самаре несколько человек погибли в ДТП. На Кряжу столкнулись три машины. Об этом сообщили очевидцы.
— Одна машина — «Генезис», вторая — KIA Rio, третью просто не узнать. На груду металла стала похожа, — рассказали свидетели происшествия.
По их словам, погибли два человека. Еще несколько получили серьезные травмы, сообщает 63.ру.
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